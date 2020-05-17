إيران تستدعي ممثل المصالح الأمريكية لديها بسبب ناقلة نفط

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، السفير السويسري الممثل للمصالح الأميركية في إيران بشأن إجراءات محتملة قد تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد شحنة وقود إيرانية متوجهة إلى فنزويلا.من جانبه بعث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في وقت سابق رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على خلفية مضايقة الولايات المتحدة للناقلات الإيرانية التي تشحن الوقود إلى فنزويلا، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.وأشارت الوكالة إلى أن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي استدعى اليوم سفير سويسرا راعية المصالح الاميركية في ايران بسبب الاحتجاز الأمريكي للناقلة الإيرانية.وتبحر ناقلة نفط إيرانية تحمل وقودًا محملا من ميناء إيراني إلى فنزويلا وفقًا لبيانات تتبع السفن من أداة التمويل والتجارة وذلك لدعم الطلب بفنزويلا.وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس الماضي إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكنها اتخاذها ردا على شحن إيران للوقود إلى فنزويلا، حيث يخضع قطاعا النفط في إيران وفنزويلا لعقوبات أمريكية.ورفضت إدارة ترامب تحديد الإجراءات التي يجري دراستها، لكنها قالت إن الخيارات ستعرض على الرئيس.