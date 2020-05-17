إصابة المطران الكلداني سعد سيروب بكورونا

طالب الأب بولس ساتي المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بمصر، والمتحدث الرسمي باسمها، المصريين والكلدانيين بالصلاة من أجل شفاء المطران مار سعد سيروب الزائر الرسولي في أوروبا.جاء ذلك في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكان قد أعلن الموقع الرسمي للكنيسة البابلية الكلدانية، الناطق باللغة العربية، أن المطران سعد سيروب حنا، الزائر الرسولي لكلدان أوروبا، ظهرت عليه أعراض الاصابة بفيروس كورونا ودخل المستشفى في ستوكهولم، السويد، حيث يقيم، وبعد إجراء التحاليل تأكدت إصابته بالفيروس، وهو حاليًا في الحجر الصحي.وقال الموقع الرسمي: "تكلم غبطة أبينا البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو معه هاتفيًا للاطمئنان على صحته، مطالبًا من الجميع الصلاة من أجل شفائه التام والسريع ليعود الى كنيسته أكثر صحة وقوة".وكانت الكنائس العالمية والمصرية قد أعلنت توقف الطقوس تمامًا والإغلاق الكلي والتام لحين العبور من أزمة الفيروس التاجي المعروف باسم جائحة كورونا، والتي كانت ققد انتشرت في جميع انحاء العالم مؤخرًا.