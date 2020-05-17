تراجع في أسعار الكعك والبسكويت بسبب كورونا

تعرف على أسعار الكعك



أسعار البسكويت اليوم



تأثرت أسواق الحلويات بشكل عام بأزمة كورونا وتطبيق إجراءات مواجهة الوباء وتراجعت القوى الشرائية بقيمة تتخطّى الـ70% بسبب اعتماد المستهلكين على صنعها في المنزل حرصًا على سلامتهم.وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الكعك والبسكويت ومعدلات التغيير؛ تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وخلال جولة ميدانية أقامتها الدستور بأسواق الكعك والبسكويت بينت حالة الركود الملحوظة، وسجلت أسعار الكعك في الأسواق هذا العام تراجعا، مقارنة بالأعوام السابقة بسبب تراجع الطلب بسبب تداعيات أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، حيث سجل سعر الكعك السادة أسعار تتراوح بين 80 وحتى 110 جنيهات للكيلو، في حين سجلت أسعار الكعك الملبن من ٨٠ جنيهًا وحتي 115 جنيهًا، وسجل سعر الكَعك العَجوة ارتفاعا طفيفا يبدأ من 110 وحتى 160 جنيهًا.جاءت أسعار الكعك بالمكسرات العين الجمل سعر من 110 لـ160 جنيهًا.وتراجع الطلب كذلك على البسكويت، تأثرًا بالأسواق بشكل عام، كما تراجعت أسعار البسكويت بسعر يتراوح من ١٠% وحتى ١٥% وسجل سعر الكيلو من ٦٠ جنيهًا وحتى 85 جنيهًا السادة، في حين سجلت أسعار البسكويت (الشيكولاتة) سعر يبدأ من 70 وحتى 110 جنيهات.