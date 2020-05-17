1048 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 5 حالات وفاة، و1048 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك في أعلى معدل يومي للإصابات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 112 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 14 ألفا و850 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 242 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و242 حالة لمواطنين كويتيين، و238 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و53 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 168 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 3 آلاف و760 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 244 ألفا و476 مسحة، فيما بلغ إجمالي من أنهوا فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال ال24 ساعة الماضية 462 شخصا، بينهم 216 كويتيا، و246 وافدأ.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 11 حالة وفاة، و942 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 107 حالات، وإجمالي عدد المصابين إلى 13 ألفا و802 حالة حتى يوم أمس.