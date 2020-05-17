هآرتس: العثور على سفير الصين فى تل أبيب ميتًا فى منزله

أعلنت السلطات الإسرائيلية في نبأ عاجل لها، عن أنه تم العثور على السفير الصينى لدى إسرائيل "دو وى"، ميتا، صباح اليوم الأحد، فى شقته بتل أبيب، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.وأكدت الصحيفة أن الشرطة بدأت في التحقيقات لتعرف أسباب وفاته.وقد تم تعيينه سفيرا في فبراير في خضم وباء الفيروس التاجي وعمل في السابق مبعوثا للصين إلى أوكرانيا.