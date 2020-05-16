وزير البترول يوجه بصرف شهرين لعاملي «بتروسبورت» من الأرباح مقدما

أكد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استجابة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لرغبات العاملين بشركة "بتروسبورت"، واتخاذه قرارا بصرف شهرين مقدما من أرباح عام 2019، لحين انعقاد الجمعية العمومية التي جرى تآجيلها حتى بعد عيد الفطر.وأوضح جبران، أن وزير البترول أكد صرف الشهرين من خزينة الشركة، استجابة لحالات العاملين المحجوز على رواتبهم في البنوك، والتي كان من المفترض خصم أقساط القروض منها في ميعاد انعقاد الجمعية الأساسي.وأشاد رئيس نقابه البترول بالدور الذي يقوم به المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ووصفة بالوزير الإنسان، الأب لجميع العاملين لدعمة المستمر وتلبية مطالب النقابة العامة للعاملين بالبترول، وخصوصا ونحن على أبواب عيد الفطر المبارك.