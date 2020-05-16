الدفاع المدني السعودي يبطل لغما بجازان جرفته السيول من اليمن

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني السعودية بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا، اليوم، عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية بجاوان.وأوضح الغامدي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن اللغم جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.