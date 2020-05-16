أسامة الشيخ يكشف دور إيناس الدغيدى فى محاكمته.. وحبسه بسبب القرضاوى

كشف المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون الأسبق، أن المخرجة إيناس الدغيدي كانت أحد أسباب محاكمته بتهمة إهدار المال العام.وقال الشيخ خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه قرر إنتاج برنامج "الجريئة" من تقديمها بأجر كبير.وأضاف: "قلت في المحاكمة مش عالي لأنها أهم مخرجة سينمائية نسائية في العالم العربي، وكانت مسار جدل كبير، وعلى المستوى الإنتاجي مفيش ضيف دفع له فلوس وكنت شايف إنه اضحك عليها، لو حد غيرها بيقدم البرنامج كانوا طلبوا فلوس".وروى الشيخ، كواليس حبسه بعد مرور3 أيام من اعتراضه على ظهور يوسف القرضاوي على التلفزيون، قائلا: "يوسف القرضاوي حضر يوم الجمعة من قطر على ميدان التحرير واستقبل استقبال الفاتحين على منصة الثوار، وصلى بهم، أبلغت رئيس قطاع الأخبار اعتراضي، وقارنت ظهوره بيوم رجوع الخميني إلى إيران وأم الناس في الصلاة".وأردف: "كل قيادات الدولة كلمتني وقالت لي ليه مزعل رئيس قطاع الأخبار، ودخلت السجن بعدها بـ3 أيام ومعرفش في علاقة ولا صدفة".