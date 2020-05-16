«الملابس الجاهزة»: الركود ضرب مبيعات موسمين رئيسيين بسبب كورونا

قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الملابس الجاهزة والأحذية يشهد حالة من الانتعاش في 3 مواسم رئيسية هي شم النسيم، وعيد الفطر، وعيد الأضحى.وأضاف عبدالسلام، في تصريحات له، أن موسمى شم النسيم وعيد الفطر شهدا حالة من الركود على شراء الملابس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن تطبيق إجراءات حظر التجوال وإغلاق المحال التجارية للحد من انتشار الفيروس أدى إلى تراجع حجم المبيعات.وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، أن فكرة تطبيق الحظر الكلي خلال آخر أسبوع من رمضان مرفوضه تماما، وإذا طبقت ستؤثر بالسلب على مختلف القطاعات وليس الملابس الجاهزة وحدها، مؤكدًا أن الغرفة تساند الحكومة المصرية في أي قرار تتخذه لمواجهة هذا الوباء.