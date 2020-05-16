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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسامة الشيخ يكشف كواليس قرار منع ظهور مذيعات محجبات بالتلفزيون

السبت 16/مايو/2020 - 08:12 م
المهندس أسامة الشيخ
المهندس أسامة الشيخ
أحلام عبدالرحمن
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كشف المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، عن كواليس قرار منع ظهور مذيعات محجبات على التلفزيون المصري، قائًلا: إنه لم يكن قرارا رسميا ولكنه كان معروفا.

وأضاف الشيخ خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "مينفعش كل واحد يلبس على كيفه، لست ضد الحجاب، لكن كل تلفزيون له هوية سمعية بصرية مينفعش كل واحد يتكلم بلهجة على كيفه".

وأردف: "مذيعاتنا محتشمات، ولم يصدر قرار، لكن مينفعش نلاقي الحديث مرة عن حجاب ومرة عن نقاب".

ورأى الشيخ، أن أفضل مقدم برامج على التلفزيون المصري كان الإعلامي محمود سعد، مردفا: "تامر أمين الأفضل من أبناء التلفزيون المصري ووائل الإبراشي كصحفي استقصائي، ولكن محمود سعد أكثر إعلامي يحظى بقبول الجماهير".

وأشار إلى أن محمود سعد يعاني من مشكلة هي اعتماده على كاريزما خاصة دون تطويرها، مردفا: "مش بيذاكر وبعد الثورة راح للاتجاه الثوري، هو ونجوم كتير عملوا كده وماليين الشاشات دلوقتي".

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