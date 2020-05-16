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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد ثروت يشتبك مع إحدى الفتيات في «ماحدش فاهم حاجة»

السبت 16/مايو/2020 - 06:33 م
محمد ثروت
محمد ثروت
سناء إسماعيل
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تنكر الفنان محمد ثروت، في زي عامل صيانة بمحل موبايلات، واستفز إحدى الزبائن من الفتيات بتوصيل هاتفها على الكمبيوتر، وأوهمها هو وأحد العمال أنهما يشاهدان فيديوهات شخصية من على هاتفها.

وحاول محمد ثروت، خلال حلقة برنامج "ماحدش فاهم حاجة"، المذاع عبر فضائية mbc مصر، التأكيد للفتاة أن الهاتف يحوي فيديوهات مخلة، قائلًا إنها من الممكن أن تتحول لتريند في ساعات قليلة بسببها، ووضع لها عناوين ومنها "عودة البطل الأصفر".

وكان محمد ثروت يظهر طوال المشهد وفي يده بطة، وبعد الاشتباك معه ومع أحد العمال، قامت الفتاة بالاعتداء عليه بالضرب ومحاولة سحب البطة من يده قبل أن يكشف عن مقلبه.

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