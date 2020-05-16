خالد الجندى: النظافة الشخصية طاعة ولا علاقة لها بالمستوى المادى (فيديو)

وجه خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة للناس بضرورة الإعتناء بالنظافة الشخصية، قائلًا: "إن القرآن علمنا الاهتمام بالنظافة الشخصية، وجعلها طاعة، مستشهدا بقول الله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد".وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لا علاقة بين النظافة الشخصية والمستوى المادى، العدوى وصلت حتى لبعض الشيوخ ومنهم لا يعانى بنظافته الشخصية".في سياق آخر، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله نظيف يحب النظافة، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم.وأكد "عمران"، أنه يجب على الإنسان أن يتبع جميع إجراءات النظافة الشخصية والعامة للحصول على حب الله.وشدد على أن النظافة جزء من الدين والعبادة بكل مستوياتها، وأن النظافة سبيل لرضا الله سبحانه وتعالى، متابعًا: "الله يحب النظافة ويحب المتطهرين".وكانت قد نشرت دار الإفتاء المصرية، عدة تعليمات للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار إنها تحمل علي عاتقها القيام بمهامها الوطنية والدينية والتوعوية على أكمل وجه، وتريد أن تصل إلى كل المواطنين في شتى أنحاء مصر حتى تعم الفائدة المرجوة من العمل الذي تقوم به.