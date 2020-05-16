قطر تسجل 1547 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، عن تسجيل 1547 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأكدت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم تعود لمقيم يبلغ من العمر 74 عامًا، حيث كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.يأتي هذا فيما فرضت السلطات القطرية نظامًا إلزاميًا جديدًا للخروج من المنزل، ابتداءً من غد الأحد، وفرضت غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار، للمخالفين.تأتي تلك الإجراءات في محاولة لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا داخل قطر، وأعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، عن أن المخالفين سيواجهون الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.وأضافت الوزارة أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده، وفقًا لوكالة "رويترز".