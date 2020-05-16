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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف بورسعيد» تنفي إصابة إمام بكورونا

السبت 16/مايو/2020 - 10:28 ص
كورونا
كورونا
بورسعيد:شيماء رشاد
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نفت مديرية أوقاف محافظة بورسعيد، اليوم السبت، وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأئمة وجميع العاملين بالمديرية.

وأكدت المديرية - في بيان مقتضب لها - الالتزام بجميع تعليمات الوزارة بخصوص غلق المساجد والزوايا في الجمع والجماعات.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن أن أحد المشايخ أقدم على جمع عدد من المواطنين داخل مسجد لعمل صلاة جماعة، مما يعرضهم للإصابة المباشرة بسبب التجمع حال وجود حالة واحدة إيجابية، مشيرًا إلى زيادة حالات المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة، بشكل ملحوظ الفترة الماضية بعد أن كان قد جرى السيطرة على الأعداد، وذلك بسبب العادات الخاطئة، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل بعض المواطنين.

وكشف مصدر مطلع بمديرية الصحة، أنه تبين من التحاليل أن أحد المشايخ ومنصبه عضو مجلس إدارة بالمسجد أصيب هو وزوجته وأبنائه بفيروس كورونا المستجد، ما جعل جميع من كان يصلي معه من المخالطين له، وجارِ اتخاذ إجراءات التتبع والإجراءات اللازمة، حفاظًا على صحة المواطنين.

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