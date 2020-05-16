حشود تتوجه لعيادات بـ ووهان الصينية للخضوع لفحص كورونا

كثفت مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت جائحة كوفيد-19، حملة‭ ‬كبيرة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد لكن بعض سكانها الذين تجمعوا عند مراكز الفحص عبروا عن قلقهم، السبت من أن ذلك الإجراء نفسه قد يعرضهم للإصابة بالمرض.وقال مواطنون لرويترز،‭ ‬أثناء تجمعهم في أماكن مكشوفة في عيادات ومنشآت أخرى للخضوع لعملية الفحص، إن السلامة أصبحت أحد موضوعات النقاش الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي في المدينة التي يقطنها نحو 11 مليون نسمة.، لكن كثيرين قالوا إنهم يؤيدون الحملة التطوعية.وعادت السلطات الصحية في ووهان لاتخاذ إجراءات لاحتواء المرض بعد أن أكدت مطلع الأسبوع الماضي وجود أول بؤرة لحالات عدوى جديدة منذ رفعها لإجراءات العزل العام في الثامن من أبريل.ودفع ظهور حالات جديدة، جميعها كانت لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض من قبل، السلطات في ووهان لإطلاق حملة في أنحاء المدينة بحثا عن حاملي الفيروس من دون أعراض بهدف السيطرة على مستوى الخطر من كوفيد-19.وقال أحد سكان المدينة لرويترز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "بعض الناس عبروا خلال مجموعات (للتواصل الاجتماعي) عن قلقهم بشأن الفحوص التي تتطلب من الناس التجمع وما إذا كان هناك في ذلك أي مخاطرة بالعدوى".