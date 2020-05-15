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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وزير الأوقاف يهنئ السيسي بليلة القدر

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:10 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ليلة القدر التي علمنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان، سائلًا الله تمام السداد والتوفيق للرئيس، داعيًا الله أن يجعلها أيامًا مباركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وعلى سائر بلاد العالمين.

كما هنأ وزير الأوقاف الشعب المصري كله بهذه المناسبة الجليلة سائلًا الله أن يؤتي كل إنسان سؤله في الخير.

ودعا وزير الأوقاف إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في الاجتهاد في الدعاء برفع الكرب وكشف البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، إنه القادر على ذلك وما هو على الله بعزيز.

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