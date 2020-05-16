مشاكل الحجر.. ماذا يحدث لجسمك إذا لم تمارس الرياضة؟

تسببت الإجراءات الاحترازية للكثير من الدول إلى غلق الصالات الرياضية والأماكن العامة كالحدائق وغيرها، الأمر الذي تسبب في عزوف البعض عن ممارسة التمارين الرياضية.ووفقًا للأطباء، فإن الحصول على جرعتك المنتظمة من التمارين ليس فقط لحرق السعرات الحرارية الزائدة وتنشيط العضلات، ولكن أيضًا لتحقيق الصحة المثلى للجسم.وذكر موقع "healthybuilderz" الطبي أن جسد الإنسان معرض لبعض الأخطار إذا لم يحصل على أي شكل من أشكال التمرين على الإطلاق لفترة طويلة، والتي منها:البدانةإذا كنت تحب حشو وجهك بالأطعمة المحملة بالدهون والسعرات الحرارية، فإن عدم ممارسة جرعتك المعتادة من التمارين يمكن أن يسبب لك الكثير من الوزن الزائد.ضغط الدم المرتفعيمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة على الإطلاق إلى عدم كفاءة قلبك فيما يفعله، وهذا يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، لأنه يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل، مثل ارتفاع ضغط الدم.زيادة الكوليسترول السيئوفقا للأطباء، فإن التأثير السلبي الآخر لعدم ممارسة الرياضة هو زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وقد ثبت علميًا أن التمرين على أساس منتظم يخفض الكوليسترول الضار عن طريق زيادة الكوليسترول الجيد.مرض القلبزيادة ضغط الدم والكوليسترول السيئ، يعتبر هذان العاملان من عوامل الخطر لأمراض القلب، ولذلك تستطيع الحصول على كليهما من خلال عدم ممارسة جرعتك المنتظمة، فقد يكون قلبك في خطر شديد.الضعف العامممارسة الرياضة بانتظام هي طريقة رائعة لبناء العضلات والحفاظ عليها، فإذا رفضت ممارسة الرياضة، فقد تصبح عضلاتك أضعف.مستويات عالية من الإجهادفي هذه الأيام، الجميع عرضة للتوتر، وقد تتوفر العديد من الأنشطة لتخفيف التوتر، وربما يكون أحد أكثرها فاعلية هو ممارسة الرياضة بانتظام.وتعد ممارسة الرياضة أيضًا طريقة ممتازة لمواجهة بعض أسوأ آثار ارتفاع مستويات الإجهاد، مثل الأرق والسمنة وأمراض القلب.الاكتئابهل تعلم أن الحصول على جرعتك من التمارين الرياضية تجعل دماغك يغمره هرمونات سعيدة؟، فإن الهرمونات السعيدة تجعلك تشعر بالراحة، فإذا كنت لا تمارس الرياضة، فمن المحتمل جدًا أن ينتهي بك الأمر إلى الاكتئاب والقلق والمزاج والتهيج والغضب دائمًا.هشاشة العظامقد يؤدي الفشل في ممارسة الرياضة بانتظام إلى ضعف العظام، مما يعرضك لخطر الإصابة بالكسور عندما تكون أكبر فى السن.