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الثقافة

«سيدة الأقمار».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:35 م
سيدة الأقمار
سيدة الأقمار
جمال عاشور
طباعة
أصدرت دار عروة للطباعة، مجموعة شعرية بعنوان "سيدة الأقمار" الشاعر أحمد بشار الحلاق، واحتوت نصوصًا تموجت بين النثر الموحي والشفاف والشعر من حيث الشكل وطغى عليها الهم الذاتي والوجداني والعاطفي.

واحتوت المجموعة على أكثر من ثمانين نصا في 194 صفحة من القطع المتوسط، وهي ثاني إصدارات الشاعر أحمد بشار الحلاق الذي أهدى أشعاره إلى الأنثى الأم وإلى المرأة في كل أصقاع العالم ليكون ناطقا رسميا باسمها حينا ومدافعا عنها حينا آخر وعاشقا متيما في أحيان.

ويحاول الحلاق في بعض النصوص التماهي مع ذاته العاشقة ضمن حالة صوفية وجدانية توحدت فيها ذات المحبوب مع عناصر الطبيعة كما في قصيدة (هناك) التي يقول فيها:

"هناك حيث النور يماهي نجوم ليلي..
وحروفي المضيئة شغفا المستمدة نورها..
من شعاع الحب الأبدي..
هناك حيث الحب لا يعرف حدود ولا مكان ولا زمان".

ويذكر أن الشاعر الحلاق يعمل محاميا صدرت له مجموعة شعرية تحت عنوان عندما يؤمن البنفسج.

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