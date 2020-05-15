شعبة الأدوية تجتمع بهيئة الرقابة الأحد

تجتمع شعبة الأدوية بالغرف التجارية يوم الأحد المقبل مع هيئة الرقابة والبحوث الدوائية.وقال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الاجتماع يتطرق لوجو مشاكل كثيرة الشركات ولابد من حلها.وأضاف عوف في تصريحات لـ«الدستور» أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أثرت علي كثير من القطاعات ولابد من الأخذ في الاعتبار الشركات المصنعة.