محمد زيدان يكشف سر انفصاله عن مي عزالدين

أوضح نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان حقيقة علاقته بالفنانة مي عز الدين وسر انفصالهما.وقال زيدان، خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "وقت زواجي من زوجتي الأولى كنت على علاقة بمي عز الدين، لكنها كانت علاقة صداقة، وبعد انفصالي، بدأت العلاقة تتطور بيننا حتى أعلنا خطوبتنا".وتابع: "بعد حوالي 3 أو 4 أشهر، اختلفنا أنا ومي بسبب ظروف الشغل عندها، وسفري علشان لعبى مع فريقى الألمانى، ولكن لحد دلوقتى تربطنى بمي صداقة، وهى إنسانة جميلة، وكل الناس بتحبها، وأنا علاقتى بمراتى كويسة، ولكن لو مي فى ظروف صعبة مش هتخلى عنها".ونوه زيدان إلى أنه متزوج حاليا من مصرية بعد أن انفصل عن زوجته الدنماركية.واستطرد نجم المنتخب المصري السابق، وبوروسيا دورتموند الألماني: "عندى من زوجتى الأولى ولدان، وحاليا متزوج مصرية اسمها ميناس، ولدى منها ولد اسمه زيدان، وعايشين حياة مستقرة".