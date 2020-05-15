«استنفار صحي».. إخضاع ثلث سكان ووهان لفحوصات كورونا

أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن حالة من الاستنفار غير المسبوق لفيروس كورونا في ووهان الصينية بؤرة الوباء في ديسمبر الماضي.ووفقًا لقاة العربية الاخبارية، فقد أعلنت بكين عن إجراء اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة من سكانها البالغ 11 مليونًا للكشف عن الوباء، بعدما مضى شهرًا بدون أن تعلن عن وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا.جاء ذلك فيما أعلن مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، الجمعة، أن خطر انتشار مرض كوفيد 19 مجددا بسبب ما يطلق عليها حالات العدوى الوافدة "تحت السيطرة".ورصدت الصين أربع حالات إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي، أمس الخميس، وجميعها حالات لانتقال العدوى محليا.ومن جهته قال تشينج بي شين نائب الوزير بلجنة الصحة الوطنية خلال إفادة بأنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية لبعض لقاحات كوفيد-19 في يوليو.وكانت بكين منعت دخول معظم الأجانب إلى أراضيها منذ نهاية مارس مع انتشار الجائحة في أنحاء العالم.إلى ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية، إن مدينة ووهان الصينية أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة من سكانها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد منذ أبريل، وستركز الآن على فحص باقي السكان.