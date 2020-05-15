أحمد فلوكس يتعدى على فرد أمن.. ورواد السوشيال: «بلطجى» (فيديو)

أثار أحمد فلوكس ضجة كبيرة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو له أثناء هجومه على أحد رجال الأمن بإحدى المناطق السكنية الكبيرة، مما أدى إلى تفعيل هاشتاج أحمد فلوكس بلطجي.وظهر "فلوكس" من خلال مقطع الفيديو وهو يحاول دخول كمباوند عنوة دون أن يكون أحد سكانه، مما جعل رجل الأمن يرفض ذلك، فخرج أحمد فلوكس من سيارته ليدفعه بشدة ويحاول فتح الحاجز بنفسه ليدخل، كما أظهرت كاميرات المراقبة.وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا على أحمد فلوكس، وسيطرت حالة من الغضب عليهم ووصفوه بـ"المتكبر والبلطجي"، وطالبوا بحبسه بسبب ضرب أحد الرجال أثناء عمله دون وجه حق، مع تداول مقطع الفيديو الذي وصفه البعض بـ"المستفز" على نطاق واسع، لمعرفة حقيقة فلوكس.