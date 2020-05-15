عجز ميزانية تركيا 43.2 مليار ليرة في أبريل

أظهرت بيانات من وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 بالمئة على أساس سنوي.وفي مارس، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة.وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي.وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.