«أوقاف السويس»: نضع زكاة الفطر فى الحسابات البنكية للمستحقين

قال وكيل وزارة الأوقاف في السويس الشيخ ماجد راضي، إن لجنة البر بمديرية أوقاف السويس، هي المنوط بها تحديد الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، كمستحقين لزكاة الفطر، وفقًا لأبحاث اجتماعية أجرتها اللجنة مسبقًا، ويتم تحديثها دوريًا.وأضاف "راضي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم صرف قيمة زكاة الفطر عينًا للمستحقين قبل عيد الفطر بوقت كاف، عن طريق وضع المبلغ المخصص لكل فرد في حساب بنكي خاص به، حتى يتمكن من صرفه عن طريق ماكينات الصراف الآلي باستخدام الفيزا.وكان وزير الأوقاف قد اعتمد مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الزكاة والصدقات، كان نصيب مديرية أوقاف السويس منها 35 ألف جنيه توزع قبل عيد الفطر.