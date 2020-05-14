المخرج مجدي أحمد علي: قعدت في البيت سنة لهذا السبب

تحدث المخرج مجدي أحمد علي عن بدايته في السينما، قائلًا «عندما دخلت لمجال السينما لم يكن لدي أي واسطة او معرفة فوجدت صعوبة في العمل في البداية».وأضاف المخرج مجدي أحمد علي خلال حواره ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»: «عملت لمدة ١٣ سنة مساعد مخرج مع محمد خان من منطلق الصداقة وعملت معه ٧ أفلام أبرزها «خرج ولم يعد» وكانت تجربة ممتعة».وتابع المخرج مجدي أحمد علي: «تطلعت للعمل كمخرج بعد تجربة عملي كمساعد مخرج»، لافتًا إلى أن ذلك تسبب في جلوسه بالمنزل لمدة سنة.وأشار المخرج مجدي أحمد على أنه يركز على قضيتين رئيسيتين خلال أعماله، وهما «المرأة والتطرف»، متابعًا: «رأيت المرأة في أمي التي قامت بتربيتي أنا وإخوتي بعد وفاة أبي».