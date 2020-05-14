أردوغان يطلب مساعدات مالية بعد انهيار العملة

أكد مسئول تركي، اليوم الخميس، أن أنقرة ستطلب تمويلا من الخارج تحسبا لأزمة العملة، وذلك في ظل تدهور الاقتصاد التركي وتفشي فيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين أتراك قولهم، اليوم، أن حكومة رجب أردوغان تخشى التعرض لثاني أزمة عملة في عامين.فيما أوضح مسئول بحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الحكومة تسعى لاتفاقات مبادلة عملة مع عدة دول، لتجنب حدوث أزمة عملة كما حدث من قبل.وكشف المسئولين الأتراك عن أن تركيا طلبت من قطر زيادة حجم التسهيلات المالية القائمة بين البلدين، كما تجري حكومة أردوغان محادثات تركية مع اليابان وبريطانيا لإنشاء خطوط مبادلة عملة.يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تركيا تخطى 130 ألف حالة مؤكدة، فيما تخطت الوفيات 4 آلاف حالة، وسط اتهامات لحكومة أردوغان بأنها تخفي الأعداد الحقيقية للوفيات والإصابات خوفا من تدهور الاقتصاد أكثر مما هو عليه الآن.وتعاني تركيا من صعوبات مالية واقتصادية بسبب سياسات حكومة أردوغان وسط زيادة في معدلات البطالة، فيما اتهم أردوغان بعض الدول في المنطقة العربية ودولا أخرى أنها تحاول خلق أزمة في تركيا، ليلقي باللائمة على آخرين.