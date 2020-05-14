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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

300 ألف وفاة بكورونا في العالم

الخميس 14/مايو/2020 - 09:49 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ299 ألفا و638 شخصًا حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر الماضي، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس اليوم، استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من أربعة ملايين و395 ألفا و790 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.

وبين هذه الحالات، بات مليون و501900 شخص في عداد المتعافين.

ومنذ الإحصاء الذي أُجري في الأمس، تمّ تسجيل 5398 وفاة و89751 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجّلت أعلى حصيلة وفيّات جديدة هي الولايات المتحدة (1736) تليها البرازيل (749) والمملكة المتحدة (428).

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 84985 من بين مليون و401 ألف و948 إصابة. وأعلِن تعافي 243 ألفا و430 شخصًا على الأقلّ.

وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 33614 وفاة من بين 233501 إصابة. وتليها إيطاليا مع 31368 وفاة (223 ألفا و96 إصابة).

وتحلّ فرنسا رابعةً مع 27425 وفاة (178 ألفا و870 إصابة)، ومن ثمّ إسبانيا مع 27321 وفاة (229 ألفا و540 إصابة).

بين الدول الأكثر تضرّرًا، سجّلت بلجيكا أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 77 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (58) ثم إيطاليا (52) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (42).

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 4633 وفاة و82929 إصابة (ثلاث أصابات جديدة بين الأربعاء والخميس ولا وفيات جديدة)، بينما تعافى 78195 شخصا.

ومنذ مساء الأربعاء سجّل جنوب السودان أول إصابة بالفيروس.

وسجّلت أوروبا 162 ألفا و654 وفاة من بين مليون و825 ألفا و812 إصابة حتّى الآن.

وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 90539 من بين مليون و475 ألفا و279 إصابة.

وسجّلت أميركا اللاتينيّة والكاريبي 24405 وفيات من أصل 429 ألفا و138 إصابة)، وآسيا 11455 وفاة (327 ألفا و508 إصابات) والشرق الأوسط 7908 وفيات (254 ألفا و853 إصابة)، وإفريقيا 2551 وفاة (74877 إصابة)، وأوقيانيا 126 وفاة (8332 إصابة).

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