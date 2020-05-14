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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: تسيير رحلات المرحلة الثانية لإعادة العالقين غدًا

الخميس 14/مايو/2020 - 07:52 م
أمجد العضايلة
أمجد العضايلة
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أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، عن بدء تسيير الرحلات الجويّة للمرحلة الثانية من خطّة عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج والطلبة، اعتبارًا من يوم غد الجمعة؛ والتي تتضمّن 16 رحلة جويّة.

وأوضح العضايلة، في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنّ عدد المسجّلين الذين ستتمّ إعادتهم إلى المملكة خلال المرحلة الثانية يبلغ حوالي 3 آلاف أردني، وخصّصت مواقع لحجرهم احترازيًّا في فنادق بالعاصمّة عمّان، لمدّة 17 يومًا.

وأشار إلى أن خليّة الأزمة ستعلن خلال الأيّام المقبلة عن موعد بدء تنفيذ المرحلة الثالثة وتفاصيلها، والتي ستشمل دولًا جديدة.

وجدد العضايلة التأكيد على أن قرار حظر التجوّل الشامل سيبدأ من منتصف هذه الليلة، ولمدّة 24 ساعة، وبنفس الآليّة التي كانت تطبّق خلال الأسابيع الماضية، بحيث يشمل حملة التصاريح أيضًا، وتستثنى منه الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسئولين والموظّفين القائمين على إدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

وحول البرنامج الحكومي المخصص لدعم العاملين بالمياومة، أشار العضايلة، إلى أن عدد الأسر المستفيدة منه بلغ حتى اليوم 166 ألفًا و908 أسر، كما بلغت قيمة المبالغ الموزّعة عليها 20 مليونا و944 ألف دينار، مؤكدا أن صندوق المعونة الوطنيّة سيستمر بالوصول إلى المستفيدين البالغ عددهم أكثر من 200 ألف أسرة.

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