الأنبا أغاثون في رحيل الأسقف العام: «مثالًا للرهبنة الأصيلة»

نعي الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، الأنبا رويس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي توفي صباح اليوم.وقال الأنبا أغاثون في بيانه اليوم: تأثرنا كثيرًا وقت أم سمعنا خبر انتقال الأنبا رويس من عالمنا الفاني إلى العالم الباقي، حيث كان الأنبا رويس مثالًا للرهبنة القبطية الاصيلة وقدوة صالحة فريدة لرجل الدين.وأضاف: وبرحيل الأنبا رويس فقدت كنيستنا القبطية أحد أعمدتها الروحية وأحد أعضاء المجمع المقدس المباركين. وأن كان برحيله خسرنا وجوده معنا فقد صار للكنيسة القبطية شفيعًا.ويترأس اليوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، صلاة جناز الأنبا رويس في الكنيسة البطرسية بالعباسية.و الأنبا رويس الأسقف العام، ولد في يوم 15 أكتوبر عام 1939، وترهب بدير السريان بوادي النطرون باسم الراهب متياس السرياني في 30 أكتوبر عام 1963 وسيم أسقفًا عامًا يوم 29 مايو عام 1977.