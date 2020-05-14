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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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زينة تثير الجدل برسالة غامضة على «إنستجرام»

الخميس 14/مايو/2020 - 02:15 م
زينة
زينة
هدير شعراوى
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نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وكتبت زينة، معلقة على الصورة: "يغلق بابًا بحكمته.. ويفتح ألف باب برحمته"، وأثارت زينة الجدل بين متابعيها بسبب الرسالة الغامضة.

وكانت قد أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر، نظر دعوى أقامتها الفنانة زينة تطالب بنفقة مصروفات دراسية لتوأمها من أحمد عز إلى جلسة 28 مايو الجاري.

وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها أحمد عز بنفقة طفليها عز الدين وزين الدين، بعدما قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد الحكم.

يذكر أن أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "جمع سالم"، شهدت تحسن حالة مريم "زينة" الصحية بعد تعرضها للإغماء أثناء تناولها الدواء الذي تتعاطاه.
زينة تثير الجدل برسالة غامضة على «إنستجرام»
زينة تثير الجدل برسالة غامضة على «إنستجرام»

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