14 ألف حالة شفاء من كورونا بالنمسا من 16 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفًا و405 حالات، من إجمالي الإصابات والذي بلغ 16 ألفًا و58 حالة.وذكر بيان للوزارة اليوم أنه يوجد بالمستشفى 234 حالة منها 54 في العناية المركزة، بينما بلغ عدد الوفيات 626 حالة.ومن جانبه، قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الوضع الحالي فيما يتعلق بالإصابات الجديدة بعدوى كورونا "ثابت ومستقر"، مشيرًا إلى أن تخفيف القيود لم يتسبب في انتكاسة أو في زيادة عدد المرضى.وذكر الوزير أنه قريبًا سيكون هناك أقل من ألف إصابة في البلاد ولكن الفيروس سيبقى معنا لفترة طويلة، حيث يجرى التوسع فى اختبارات الكشف عن الفيروس "بي سي آر"، وأيضًا اختبارات الأجسام المضادة.وأضاف أنه لا توجد حالات جديدة في أجزاء كبيرة من البلاد، ومع ذلك يجب على المرء أن يكون مستعدًا لاحتمال استمرار وجود الفيروس لفترة طويلة بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.