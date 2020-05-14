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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السعدني: زراعة 95 ألف فدان قطن.. وتراجع المساحات بالوجه القبلي

الخميس 14/مايو/2020 - 11:19 ص
قطن
قطن
عبدالناصرمحمد
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أكد المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، أن مساحات القطن المزروعة وصلت ٩٥ ألف فدان على مستوى الجمهورية، حيث زادت مساحات القطن في الوجه البحري، وتراجعت في الوجه القبلي، نتيجة التجربة الجديدة لوزارة قطاع الأعمال في مراكز التجميع العام الماضي بمحافظة الفيوم وبني سويف، والتي لم تحقق نجاحًا في عمليات تسويق القطن.

وقال في تصريحات للدستور، إن المساحات تراجعت في محافظات الوجه القبلي بنسبة ٦٠٪ حيث تمت زراعة ١٢ ألفًا و٨٣٨ فدانًا، مقابل ٣٠ ألفًا و٥٣٢ فدانًا بالوجه القبلي في العام الماضي، بينما زادت المساحات في محافظات الوجه البحري لتصل إلى ٨٢ ألف فدان، مقابل ٧٤ ألف فدان في العام الماضي.

وأضاف أن زراعات محصول القطن مستمرة في محافظات الوجه البحري والقبلي، رغم أن زراعات القطن المتأخرة تؤثر على الإنتاجية وجودة المنتج وعلى متوسط إنتاجية الفدان، مشيرًا إلى أن عدم إعلان سعر الضمان لمحصول القطن، وعدم تسويق أقطان العام الماضي أدى إلى تراجع مساحات القطن.

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