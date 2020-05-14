وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، إن من الممكن أن يحصل لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد، على الموافقة خلال عام تقريبًا وفقًا لسيناريو "متفائل".وعبر ماركو كافاليري رئيس إدارة اللقاحات بالوكالة عن تشككه في مزاعم عن أن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول سبتمبر.وقال للصحفيين "بالنسبة للقاحات، نظرًا لأن تطويرها يجب أن يبدأ من الصفر.. يمكننا من وجهة نظر متفائلة أن نتوقع عامًا من الآن".