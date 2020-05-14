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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتوعد إيران بعقوبات جديدة حال انتهاء حظر الأسلحة

الخميس 14/مايو/2020 - 09:38 ص
أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
منار أحمد
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تسعى الولايات المتحدة الامريكية، جاهدة خلال هذه الفترة إلى تمديد حظر الأسلحة في إيران المقرر انتهائه في أكتوبر المقبل.

وكانت قد أكدت الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة الماضية، عدم امتلاك إيران الأسلحة النووية، وذلك على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

فيما توعدت واشنطن مجددًا اليوم الخميس، بإعادة فرض عقوبات جديد على إيران في حال لم يمدد مجلس الأمن قرار حظر الأسلحة.

وهددت أمريكا علنًا بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر بموجب اتفاق إيران النووي.

وفي سياق متصل، قالت البعثة الامريكية في بيان إن الحرس الثوري الإيراني ذراع إيران الأيكمن في المنطقة يواصل قتل الآلاف في المطقة، ويمد وكلاءه بالأسلحة في العديد من الدول العربية.

بدوره أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، أن بلاده ستعتزم استراتيجية جديدة لتمديد حظر الاسلحة في ايران، وذلك بعد أسبوعين من قول مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.

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