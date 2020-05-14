رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدرس فرض عقوبات على الصين بسبب كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:25 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال ترامب -حسبما ورد في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني- "أحترم ليندسي جراهام، ومن المؤكد سأدرس مشروع القانون حول فرض العقوبات ضد الصين".

وكان السيناتور الأمريكي جراهام قد قدم مشروع قانون الأسبوع الماضي بشأن فرض عقوبات ضد الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، واحتجت بكين بشدة على هذه المبادرة.

يُشار إلى أن إدارة ترامب تتهم بكين بإخفاء المعلومات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفي الصين هذه الاتهامات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 20.. هروب هشام عشماوي إلى ليبيا

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟.. الإفتاء تجيب

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف عن الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«زراعة خلايا مبرمجة» لعلاج الشلل الرعاش

السماح باستخدام دواء مضاد للطفيليات فى معالجة كورونا

الفاكهة والشاي يمنعان الإصابة بالزهايمر

استطلاع: معظم الأشخاص يعملون رغم إصابتهم بأعراض تشبه الإنفلونزا

منوعات

الفلبين تُجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

رئيس قسم المناعة بـ«طب 6 أكتوبر»: لا يوجد حتى الآن علاج ناجح لكورونا

أكاديمى: يجب عدم التعويل على وعى المواطنين فى أزمة كورونا

''الإعلاميين" تعتمد عضويات جديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

نجوى إبراهيم رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالرابطة المغربية المصرية

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم