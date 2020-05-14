الحلقة 24 من «2 فى الصندوق».. «أوس أوس» و«المرغنى» يستعدان للسفر لـ«زمبيزى»

بأات أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل «اتنين في الصندوق»، برفض "بغدادي" حجاج عبد العظيم للعريس الذي خطب ابنته "نونا" نهى عابدين، وسط حالة فرح شديدة من قبل ابنته، التي لازالت لم تعلم أن أوس أوس حبيبها أصبح مليونير، بعدما ثبت أنه ابن ريس دولة كبيرة.ويذهب أوس أوس وحمدي المرغني إلى منزل "دعكي"، لتقابلهم "انتصار" وتقول لهما بأنها ليست أمهما، وتدخل في حالة عياط شديدة، وتطلب منهما أن لا ينادوها بأنها أمهما، لكنهما يصران على أنهما أولادها بحكم تربيتهم، فيما يقابلهما والدهما بالأحضان والبكا.ويقوم "دعكي" بالحديث مع أولاده، ويعترف لهما، بأنه غلط في حقهما، وهو ما يجعلهما يقولان له بأنه فعل الصح معهما، ويطبان منه أن يأتي معهما في دولتهما الجديدة، فيما يتحدث "ممادو" بيومي فؤاد، مع مستشاره "عباسي" البزاوي، حول طريقتهما الغير جيدة في التعامل مع البشر بأعتبارهما عاشوا لمدة 25 عامًا زبالين، ليؤكد له "عباسي" بأن كل ذلك سيتغير مع الوقت.ويقرر "ممادو"، أن يحضر لحفل كبير في القاهرة، للأحتفال بعثوره على أولاده، بمشاركة كل دول العالم،إلا أن مستشاره يخاف أن يحدث انقلاب في بلاده، بسبب عدم وجوده هو الأخر في البلد.ويرفض الاثنين، عدم ترك والدهما، وهو ما يعلمه بيومي فؤاد، ويغضبه تمامًا، ليقرر أن يذهب إليهما، في منزل "صلاح عبدالله"، للأتيان بهما، من جانب أخر يعطي حجاج عبد العظيم، الهاتف الخاص بابنته "نونا"، ويؤكد لها بأن مصلحتها مع أوس أوس ويجب أن تتزوج به.ويقوم أوس أوس بمكالمة حبيبته "كرملة" ويطلب منها الزواج، ليقابل والدها، الذي يعتذر له هو وزوجته عما بدر منهما عندما أتى لمنزلهما وقاموا بطردهما، وكذلك الحال مع "نونا" والمرغني، حيث قامت بالاتصال به، والتأكيد له بأنها تحبه وقد فسخت خطوبتها وأصبحت مستعدة للزواج منه.ويأتي بيومي فؤاد، إلى منزل صلاح عبدالله، للأتيان بأولاده، ويتهمه بجعل أولاده يعصيان أوامره، وهو ما يقابله ردًا من أوس أوس والمرغني، وهو ما يجعل بيومي فؤاد يطلب من صلاح عبدالله أن يأتي معهم إلى بلاده "زمبيزي"، ليوافق في الأخر الذهاب معهم.وتنتهي الأحداث، بوصول صلاح عبدالله وانتصار إلى منزلهما الجديد برفقة أوس أوس والمرغني، في فيلا بيومي فؤاد.