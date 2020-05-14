رمضان صبحى: أخبار سارة تنتظر جماهير الأهلى (فيديو)

نفى رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، المعار للأهلي المصري، وجود أي مفاوضات من جانب الزمالك لضمه.وقال رمضان، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت"، اليوم الخميس، "الزمالك لم يفاوضني لأنه يعلم مدى ارتباطي بالأهلي، ونفس الأمر لبيراميدز".وأكد أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي ولا يوجد أي تفاوض مع ناد محلي، "وهناك أخبار سارة تنتظر جماهير النادي بخصوص استمراري مع الأهلي الموسم القادم".وأوضح صبحي أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية من أجل اللعب لأحد الأندية الأوروبية، متابعا: "دوري أبطال أفريقيا البطولة الأهم للأهلي هذا الموسم وهدفنا الفوز باللقب".