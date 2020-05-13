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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر كرم: أسعى لأكون أكبر منتج مسرحى فى الوطن العربى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:35 م
تامر كرم
تامر كرم
حسين الجندي
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أعلن الممثل والمخرج تامر كرم، تكوين فرقة مسرحية محترفة سيعلن عن تفاصيلها قريبا، واتخذ لها مسرحا هو مسرح "جراند طيبة"، الذي يتم الآن تحويله إلى مسرح كبير، حيث كان دارا للسينما، ويتم العمل فيه الآن على قدم وساق.

وقال "كرم"، في تصريحات لـ"الدستور": "نستعد للافتتاح بعد عودة الحياة لطبيعتها مباشرة، وجار الآن تحضير عدد من المشروعات المسرحية والفنية لعدد من النجوم، واكتشاف عدد كبير من الوجوه الشابة، حيث نسعى لأن نكون المصدر الأول للنجوم الشباب في الوسط الفني".

واختتم: أسعى أن أكون المنتج الأول والأكبر للمسرح في مصر والوطن العربي.

وكانت آخر أعمال تامر كرم "الملك لير" للنجم الكبير يحيي الفخراني، و"يوم أن قتلوا الغناء" التي حققت نجاحًا منقطع النظير لمدة أربع سنوات، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج العام الماضي.

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