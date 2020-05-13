«المواجهة الأشد».. أحدث عظات الأنبا مارتيروس «أونلاين»

يواصل الأنبا مارتيروس أسقف إيبارشية كنائس شرق السكة الحديد، بث عظاته الروحية "دون حضور" عبر البث المباشر "أونلاين".وألقى نيافته بعظته الروحية الأحدث بعنوان "المواجهة الأشد"، وهي تأملات في كلمات بطرس الرسول.ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوعيًا على تقديم عظات روحية بالإيبارشيات عبر البث المباشر "أونلاين"، كبديل للقداسات والصلوات حتى عودة فتح الكنائس مجددًا، عقب الحد من انتشار فيروس كورونا.في سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.