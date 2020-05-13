بسبب الأموال والفيزا.. أبوالمعاطي زكي يترجى رامز جلال
الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:42 م
سناء إسماعيلطباعة
أصيب الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي، بنوبة صراخ وذلك خلال فقرة الكابوريا، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يذاع عبر فضائية mbc مصر.
وقال أبوالمعاطي: "يا رامز حرام عليك ما بحبش الحاجات دي المياه وصلتني"، ليعلق رامز بقوله: "عقبال الكهرباء"، وقام بوضع الكابوريا في المياه وسط رعب أبوالمعاطي، الذي قال "الفلوس يا رامز والفيزا والرخصة"، مترجيًا رامز جلال، أن يخرجه لينهي رامز فقرته معه.
وخلال فقرة الثعبان أصيب أبوالمعاطي بحالة هلع شديدة، مؤكدًا أنه لا يحب الثعابين وطالب رامز بأن يبعده عنه، وأنهى رامز حلقته سريعًا دون تطويل كباقي الحلقات الأخرى.
ويقدم رامز جلال، برنامجه على مدار سنوات متتالية وحقق بها نسب نجاح كبيرة وزادت جماهيرته على مستوى الوطن العربي، لتكون برامجه، هي الأنجح على مستوى برامج المقالب في مصر والوطن العربي.
وقال أبوالمعاطي: "يا رامز حرام عليك ما بحبش الحاجات دي المياه وصلتني"، ليعلق رامز بقوله: "عقبال الكهرباء"، وقام بوضع الكابوريا في المياه وسط رعب أبوالمعاطي، الذي قال "الفلوس يا رامز والفيزا والرخصة"، مترجيًا رامز جلال، أن يخرجه لينهي رامز فقرته معه.
وخلال فقرة الثعبان أصيب أبوالمعاطي بحالة هلع شديدة، مؤكدًا أنه لا يحب الثعابين وطالب رامز بأن يبعده عنه، وأنهى رامز حلقته سريعًا دون تطويل كباقي الحلقات الأخرى.
ويقدم رامز جلال، برنامجه على مدار سنوات متتالية وحقق بها نسب نجاح كبيرة وزادت جماهيرته على مستوى الوطن العربي، لتكون برامجه، هي الأنجح على مستوى برامج المقالب في مصر والوطن العربي.