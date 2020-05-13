موريتانيا: حجز 31 شخصًا من المخالطين لمتوفى بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن حجز واحد وثلاثين شخصًا من المخالطين لمصاب بفيروس كورونا، توفي مساء أمس الثلاثاء في نواكشوط.وقال مدير عام الصحة في نواكشوط، الدكتور سيدي ولد الزحاف، خلال تصريح للتليفزيون الموريتاني، إن المتوفي يبلغ من العمر 63 سنة، ويعاني من أمراض مزمنة.وطالب الزحاف المواطنين بالتحلي بالمسئولية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار هذا الوباء، والبقاء في المنازل، والمحافظة على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات عند الخروج، وغسل اليدين بالصابون والإبلاغ عن أي إصابة أو حالة تسلل من خارج البلاد.