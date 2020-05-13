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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومي فؤاد يعترف: دمنا تقيل في «رجالة البيت» وكورونا السبب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:40 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
منار إبراهيم
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قال الفنان بيومي فؤاد إنه غير راضِ عن مسلسل "رجالة البيت"، مشيرًا إلى أن العمل تعرض لظلم شديد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قاموا بتصويره في لوكيشن واحد وهو استديو مصر بمنطقة الهرم، وذلك لعدم قدرتهم للسفر كما كان من المفترض، نظًرا لحظر السفر والخروج للحد من انتشار عدوى الكورونا.

وأشار "بيومي" خلال مداخلة مع قناة العربية إلى أنهم وضعوا أكثر من خطة واقتراح، ما بين توقف التصوير وخروج العمل من السباق في آخر لحظة أو اختصاره في 15 حلقة فقط، ولكنهم في النهاية اضطروا لاستكماله واستمرار تصويره لأسباب إنتاجية، لافتًا إلى أن المسلسل تحول لاسكتشات ولا يوجد خط درامي معين، مما جعله أشبه لمسلسلات السيت كوم.

وأضاف بيومي فؤاد أن الأحداث كلها أصبحت في المنزل، كما كانت هناك مشكلة في السيناريو حاولوا حلها، والممثلون كانوا متخوفين من انتقال عدوى الفيروس، مؤكدًا أنه يعترف بأن المسلسل غير مرض، مردفًا: "أنا بعذر الناس، إحنا آسفين مش هنلف وندور كنا سخفا ودمنا تقيل، بس والله العظيم كل حاجة اتغيرت وكان في مشاكل ورعب كتير"، متمنيًا أن يلتمس الجمهور لفريق العمل العذر بسبب الظروف القاسية الذي تم التصوير فيها.

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