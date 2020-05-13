شروط حجز وحدات «سكن مصر» في 8 مدن جديدة

قال المهندس عمرو الخطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن التسجيل على الموقع الإلكتروني لحجز الوحدات السكنية في مناطق جديدة بدأ منذ يوم 11 مايو، منوها بأنها جميعها مدن جديدة بالفعل، ويصل عدد الوحدات المتاحة إلى حوالى 2662 وحدة سكنية.وأضاف الخطاب في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم عمل استمارة حجز وبعدها يتم تحويل 50 ألف جنيه بصورة إلكترونية، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات إدارية، وكل ذلك يتم إلكترونيًا بعيدًا عن أي تزاحم أو تجمعات أو طوابير بنوك حفاظًا على سلامة الجميع.وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوحدات توجد في مدن متنوعة، خاصة في العاصمة ما بين شرق وغرب القاهرة، مشيرًا إلى أن الوحدات متوفرة في 6 أكتوبر الجديدة والعبور والقاهرة الجديدة وبدر وغرب أسيوط والمنيا الجديدة وغرب قنا.