مصرع طالب غرقا في النيل بسوهاج

لقي طالب مصرعه غرقا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه في نهر النيل، بجزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج.وتلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إخطارا من المستشفى المركزي بوصول "خ. م"، "20 عاما"، طالب ويقيم جزيرة شندويل جثة هامدة.وقرر شقيقه أنه أثناء استحمامه بنهر النيل بناحية الشيخ يوسف ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.