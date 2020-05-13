إصابات كورونا تتجاوز 4.26 مليون شخص عالميًا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 4,26 مليون شخص بحلول صباح اليوم الأربعاء.وحسب البيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، فإن إجمالي الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 84,5 ألف ليصل إلى 4 ملايين و261955.وكانت الحصيلة اليومية السابقة قد بلغت 75,9 ألف حالة.. ووصلت حصيلة الوفيات إلى 292 ألفًا و961 حالة، بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و490 ألف شخص.