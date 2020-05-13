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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13-5-2020 فى المحافظات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:04 ص
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13-5-2020
أحمد عاشور
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يقدم لكم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13-5-2020 في القاهرة والمحافظات.

تعد صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم تكون في وقت الفجر وفي التقاليد الإسلامية نفـرق بين نوعـين من الفجـر فعـندما يظهر الضوء الأول في الأفق، ويكون عموديا، وبعـدما يختفي هذا الضوء الأول، يظهر ضوء النهار أمّا الفجـر الأول فيسمى "الفجر الكاذب"، أما الثاني فيسمى "الفجر الصادق"، وتصلى صلاة الفجر عند الفجر الثاني، أي الفجر الصادق.

ويفضل قراءة القرآن الكريم وقت الفجر حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله تعالى "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا".

وتنشر الدستور لقرائها مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 1352020 في محافظات مصر

كيفية حساب ساعات مواعيد الصلاة.

حساب ساعات مواقيت الصلاة بالنسبة لخطوط العرض العالية فوق 55 درجة شمالا أو جنوبا، لا يمكن أن يكون مماثلا لما دون ذلك من الخطوط.

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجـران، فجـر يحـرم فيه الطعام - بالنسبة للصائم- (وهو الصبح الصادق أو الفجر المستطير)، وفجـر يحـل فيه الطعام  وهو الصبح الكاذب أو الفجر المستطيل)".

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 



القاهرة
الفجر 3:24 ص
الشروق 5:02 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28 م
المغرب 6:40 م
العشاء 8:08 م


الإسكندرية

الفجر 3:25 ص
الشروق 5:05 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:36 م
المغرب 6:48 م
العشاء 8:17 م

المنصورة

الفجر 3:20 ص
الشروق 5:00 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:30 م
المغرب 6:42 م
العشاء 8:11 م

أسوان

الفجر 3:35 ص
الشروق 5:06 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:09 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:44 م

طنطا

الفجر 3:22 ص
الشروق 5:02 ص
الظهر 11:53 ص
العصر 3:31 م
المغرب 6:43 م
العشاء 8:12 م

قنا

الفجر 3:30 ص
الشروق 5:04 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:14 م
المغرب 6:28 م
العشاء 7:51 م


فضل الصلاة

للصلاة فضل كبير عند الله فقال تعالى "اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ"، حيث تمنع الصلاة عن المنكر والوقوع في المعصية، وتمحي الذنوب وتعد أفضل العبادات المقربة إلى الله.

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