مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13-5-2020 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

تعد صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم تكون في وقت الفجر وفي التقاليد الإسلامية نفـرق بين نوعـين من الفجـر فعـندما يظهر الضوء الأول في الأفق، ويكون عموديا، وبعـدما يختفي هذا الضوء الأول، يظهر ضوء النهار أمّا الفجـر الأول فيسمى "الفجر الكاذب"، أما الثاني فيسمى "الفجر الصادق"، وتصلى صلاة الفجر عند الفجر الثاني، أي الفجر الصادق.ويفضل قراءة القرآن الكريم وقت الفجر حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله تعالى "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا".وتنشر الدستور لقرائها مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 1352020 في محافظات مصركيفية حساب ساعات مواعيد الصلاة.حساب ساعات مواقيت الصلاة بالنسبة لخطوط العرض العالية فوق 55 درجة شمالا أو جنوبا، لا يمكن أن يكون مماثلا لما دون ذلك من الخطوط.وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجـران، فجـر يحـرم فيه الطعام - بالنسبة للصائم- (وهو الصبح الصادق أو الفجر المستطير)، وفجـر يحـل فيه الطعام وهو الصبح الكاذب أو الفجر المستطيل)".القاهرةالفجر 3:24 صالشروق 5:02 صالظهر 11:51 صالعصر 3:28 مالمغرب 6:40 مالعشاء 8:08 مالإسكندريةالفجر 3:25 صالشروق 5:05 صالظهر 11:56 صالعصر 3:36 مالمغرب 6:48 مالعشاء 8:17 مالمنصورةالفجر 3:20 صالشروق 5:00 صالظهر 11:51 صالعصر 3:30 مالمغرب 6:42 مالعشاء 8:11 مأسوانالفجر 3:35 صالشروق 5:06 صالظهر 11:45 صالعصر 3:09 مالمغرب 6:23 مالعشاء 7:44 مطنطاالفجر 3:22 صالشروق 5:02 صالظهر 11:53 صالعصر 3:31 مالمغرب 6:43 مالعشاء 8:12 مقناالفجر 3:30 صالشروق 5:04 صالظهر 11:45 صالعصر 3:14 مالمغرب 6:28 مالعشاء 7:51 مفضل الصلاةللصلاة فضل كبير عند الله فقال تعالى "اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْـمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ"، حيث تمنع الصلاة عن المنكر والوقوع في المعصية، وتمحي الذنوب وتعد أفضل العبادات المقربة إلى الله.