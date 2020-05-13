عبدالرحمن القليوبى: مشهد استشهاد «عبدالله» كان الأصعب فى «الاختيار»

عبر الفنان عبدالرحمن القليوبي عن سعادته بكونه واحدا ضمن صناع مسلسل الاختيار الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة مشيرًا إلى أن العمل مهم جدًا وشرف لأي فنان التواجد فيه، مؤكدًا أن أغلب مشاهده في العمل كانت أمام الفنان محمود حافظ وهناك "كيميا" جمعت بينهما وصداقة قوية على الرغم من أنهما لم يكونا يعرفان بعضهما البعض قبل المسلسل.وأضاف عبدالرحمن القليوبي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك مشهدًا كوميديًا ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، وهو القيام بزيارة منزل أحمد منسي الشخصية التي يقدمها الفنان أمير كرارة، مؤكدًا أنه تلقى ردود أفعال قوية عن العمل وعن بعض المشاهد من ضمنها مشهد "شرب الشاي".وأوضح أن مشهد استشهاد العسكري بالجيش "عبدالله" بالحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" كان من أصعب المشاهد، مؤكدًا أن الاشتباك كان واقعي جدًا وهو ما فعله المخرج بيتر ميمي ببراعة، بينما تم تصويره لأيام وليس في يوم واحد فقط.وأشار "القليوبي" إلى أن هذا المشهد كان مرهقًا بشدة وخاصة في تنفيذه وأوقات التصوير التي كانت في الصحراء، لافتًا إلى أنه بعد عرض حلقة الثلاثاء كانت ردود الأفعال مختلفة تمامًا عن ردود الأفعال التي تلقيتها عن ظهوره في بداية المسلسل.واختتم "القليوبي"، تصريحاته مؤكدًا أن هناك مجهودًا كبيرًا قد بذل من صناع المسلسل نفسه وكل فرد شارك في العمل حتى يخرج بهذا الشكل الذي يليق بالمتابعين، موجهًا الشكر إلى المخرح بيتر ميمي الذي رشحه للدور، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظنه وظن متابعي العمل.مسلسل" الاختيار" يقوم ببطولته كل من الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وعابد عناني وضياء عبد الخالق ومحمود حافظ وأنعام سالوسة وآخرون وهو من تأليف باهر دويدار ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.