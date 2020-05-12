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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:30 م
الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية
نضال ممدوح
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تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية٬ في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل٬ لقاء أونلاين بعنوان "تحديات الاقتصاد في زمن كورونا: هل من مخرج للأزمة؟" تستضيف فيه اثنين من الباحثين في مجالي السياسات الضريبية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وهما: سلمي حسن وأسامة دياب٬ ويُدير اللقاء: مصطفى شعت، مسئول التواصل والفعاليات والباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية.

على أن يتم بث اللقاء بشكل حي على صفحة الوحدة على موقع فيسبوك.

يتضمن اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه مصر  على خلفية وباء كورونا، وما أثاره نقاش مجتمعي واسع حول الآثار الاقتصادية للأزمة الحالية، حاولت الحكومة التجاوب معها بإعلانها عن استهداف الموازنة المالية للعام القادم زيادة المخصصات المالية الموجهة لدعم الفئات المتضررة، والتطوير الشامل لمنظومة التأمين الصحي، كأولوية قصوى في مواجهة آثار الأزمة الحالية، بالإضافة لذلك، فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي قدرها ٣ مليارات دولارات.

ومع الانخفاض المتوقع في مجمل الحصيلة الضريبية، فقد أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات غرضها تعديل السياسة الضريبية بشكل يتجاوب مع الأزمة الحالية، بإعلانها تقسيط ضريبة الدخل عن العام الماضي للشركات الأكثر تضررًا من الأزمة، وكذا إعلان وزارة المالية عن إسقاط الضرائب العقارية للمنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٦ أشهر، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

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