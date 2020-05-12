العالقون المصريون في بريطانيا يوجهون الشكر للقيادة السياسية

وصلت طائرة مصر للطيران إلى مطار مرسى علم مساء الأحد ١٠ مايو وعلى متنها ٢٥٠ مصريا عالقا قادمين من لندن للإقامة فى الحجر الصحي لمدة 14 يوما طبقا لتعليمات وزارة الصحة.من جانبهم، أشاد الجميع بحسن الاستقبال بالفندق المقيمين فيه، حيث جاءت هذه الرحلة بعد انتظار طويل لهم فى لندن ومحاولات وجهود كبيرة من الجالية المصرية بالتواصل مع القنصلية فى لندن مع السفير طارق يوسف القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى المملكة المتحدة، والقنصل أحمد عبد المجيد الذين قاموا بدعوة من يريد السفر بتسجيل اسمه، وتعدت أرقام المسجلين ٤٠٠ فرد وتم توصيل رغبتهم إلى وزارة الخارجية التى قامت بدورها وبصفتها أحد أعضاء اللجنة المشكلة المعنية بذلك الأمر والتي تضم الهجرة والصحة والطيران بعرض ذلك على اللجنة وصدرت الأوامر للشركة الوطنية باحضار العالقين من بريطانيا.وصرح مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن بأنه تم توحيد جهود بيت العائلة المصرية والقنصلية المصرية والشركة الوطنية لتحقيق رغبة العالقين فى العودة، وأثناء كتابة هذه السطور اليوم الثلاثاء أقلعت الرحلة الثانية والأخيرة من مطار هيثروا إلى مطار مرسى على ليلحقوا بالفوج الأول.وأكد في بيانه أنه بذلك نكون انتهينا نهائيا من مشكلة سفر العالقين فى بريطانيا مع جزيل الشكر للقيادة السياسية وكل من أسهم فى إنجاز هذا العمل.