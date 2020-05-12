العالقون المصريون في بريطانيا يوجهون الشكر للقيادة السياسية
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:17 م
وفاء عليطباعة
وصلت طائرة مصر للطيران إلى مطار مرسى علم مساء الأحد ١٠ مايو وعلى متنها ٢٥٠ مصريا عالقا قادمين من لندن للإقامة فى الحجر الصحي لمدة 14 يوما طبقا لتعليمات وزارة الصحة.
من جانبهم، أشاد الجميع بحسن الاستقبال بالفندق المقيمين فيه، حيث جاءت هذه الرحلة بعد انتظار طويل لهم فى لندن ومحاولات وجهود كبيرة من الجالية المصرية بالتواصل مع القنصلية فى لندن مع السفير طارق يوسف القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى المملكة المتحدة، والقنصل أحمد عبد المجيد الذين قاموا بدعوة من يريد السفر بتسجيل اسمه، وتعدت أرقام المسجلين ٤٠٠ فرد وتم توصيل رغبتهم إلى وزارة الخارجية التى قامت بدورها وبصفتها أحد أعضاء اللجنة المشكلة المعنية بذلك الأمر والتي تضم الهجرة والصحة والطيران بعرض ذلك على اللجنة وصدرت الأوامر للشركة الوطنية باحضار العالقين من بريطانيا.
وصرح مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن بأنه تم توحيد جهود بيت العائلة المصرية والقنصلية المصرية والشركة الوطنية لتحقيق رغبة العالقين فى العودة، وأثناء كتابة هذه السطور اليوم الثلاثاء أقلعت الرحلة الثانية والأخيرة من مطار هيثروا إلى مطار مرسى على ليلحقوا بالفوج الأول.
وأكد في بيانه أنه بذلك نكون انتهينا نهائيا من مشكلة سفر العالقين فى بريطانيا مع جزيل الشكر للقيادة السياسية وكل من أسهم فى إنجاز هذا العمل.
من جانبهم، أشاد الجميع بحسن الاستقبال بالفندق المقيمين فيه، حيث جاءت هذه الرحلة بعد انتظار طويل لهم فى لندن ومحاولات وجهود كبيرة من الجالية المصرية بالتواصل مع القنصلية فى لندن مع السفير طارق يوسف القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى المملكة المتحدة، والقنصل أحمد عبد المجيد الذين قاموا بدعوة من يريد السفر بتسجيل اسمه، وتعدت أرقام المسجلين ٤٠٠ فرد وتم توصيل رغبتهم إلى وزارة الخارجية التى قامت بدورها وبصفتها أحد أعضاء اللجنة المشكلة المعنية بذلك الأمر والتي تضم الهجرة والصحة والطيران بعرض ذلك على اللجنة وصدرت الأوامر للشركة الوطنية باحضار العالقين من بريطانيا.
وصرح مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن بأنه تم توحيد جهود بيت العائلة المصرية والقنصلية المصرية والشركة الوطنية لتحقيق رغبة العالقين فى العودة، وأثناء كتابة هذه السطور اليوم الثلاثاء أقلعت الرحلة الثانية والأخيرة من مطار هيثروا إلى مطار مرسى على ليلحقوا بالفوج الأول.
وأكد في بيانه أنه بذلك نكون انتهينا نهائيا من مشكلة سفر العالقين فى بريطانيا مع جزيل الشكر للقيادة السياسية وكل من أسهم فى إنجاز هذا العمل.