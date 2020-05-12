«عضة كابوريا».. إصابة رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»





شاهد لحظة إصابة رامز جلال فى حلقة الفنان بسمة

أصيب الفنان، الذي يذاع عبروأصيب رامز جلال في يده بسبب عضة الكابوريا، ورغم تألمه إلا أنه قام بإمساكها ووضعها في صندوق المياه الذي وضع فيه بسمة وذلك لإخافتها.الفنانة بسمة، جاء ظهورها في برنامج رامز جلال، بعد عودتها من اعتزال الفن لسنوات بعد زواجها من السياسي عمرو حمزاوي، وجاءت عودتها بعد انفصالها وإنجابها لطفلتها الوحيدة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رامز جلال للإصابة رغم حمله للكابوريا طوال الحلقات وسبق والتهمت أحد أصابعه لكنه لم ينزف.من ناحية أخرى، كشف رامز جلال خلال حلقة طارق حامد عن خضوعه لإزالة الزائدة الدودية قبل تصوير الحلقة معه بأسبوع.يذكر أن حلقات برنامج رامز جلال، شهدت وقوع كل من غادة عادل، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، فيفي عبده، بدرية طلبه، عبدالله بالخير، حسن عسيري، باسم ياخور، محمود كهربا، طارق حامد، محمد الشناوي، حمو بيكا، حسن شاكوش ومنة عرفة.